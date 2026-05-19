とちぎテレビ 野木町で水難事故が発生した時に、栃木県と茨城県の消防署が、県の垣根を越えて救助に当たることを想定した合同訓練が１９日、小山市内の思川で行われました。 小山市消防本部と茨城県の西南広域消防本部は、梅雨やゲリラ豪雨などの出水期と川のレジャーシーズンを前に１９日、小山市の石の上橋付近の思川で、およそ４０人が参加して水難救助合同訓練を実施しました。 訓練は、野木町野渡地内