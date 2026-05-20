映画「正直不動産」が公開され、ヒットしている。小学館「ビッグコミック」連載の人気漫画を2022年4月からNHKがテレビドラマ化。現在公開中の作品はその映画版である。実際に不動産取引をするうえで知っておいたほうがいい内容もたくさんあるので、1つ紹介する。 マンションや戸建てを購入するとき、あるいは今住んでいる自宅を売却するとき、不動産会社に依頼するケースがほとんどだ。その不動産取引には、「両手取引」と