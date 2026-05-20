モスバーガーでは、きょう20日から7月中旬まで全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」を期間限定で新発売する。「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」を数量限定で同時発売する。【画像】見た目も鮮やかでおいしそう！アボカド海老カツバーガー昨年、初夏の季節に合わせて海老を使用した2商品を展開。定番商品「海老カツバーガ