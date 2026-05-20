警視庁機動隊の観閲式で行進する隊員＝20日午前、東京・明治神宮外苑警視庁機動隊の観閲式が20日、東京・明治神宮外苑で開かれ、隊員ら約1700人が行進した。筒井洋樹警視総監は「いかなる事態にも動じることなく自信を持って警備に当たることができる、確固たる実力を備えることが不可欠だ」と訓示した。筒井総監は「託された崇高な使命を果たし続けることを信じている」とも話した。行進では、第1から第9の各機動隊や特科車