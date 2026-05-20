【シャーロット（米ノースカロライナ州）＝平沢祐】米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権は１９日、ノースカロライナ州シャーロットで始まり、佐々木麟太郎が所属するスタンフォード大は１１―４でカリフォルニア大バークレー校を破って１回戦を突破した。リーグ戦後のプレーオフにあたるトーナメント大会。佐々木は１番指名打者（ＤＨ）で出て３打数１安打だった。昨年は初戦で敗退しており、「負け