とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは１９日、エースのＤ．Ｊ・ニュービル選手の契約満了を発表しました。 ２０２３年に加入したニュービル選手は、翌シーズンには、レギュラシーズン最高勝率、３度目の年間王者と完全制覇に貢献し、自身は２年連続で最優秀選手賞に選ばれました。 加入から３年連続の東地区優勝を果たした今シーズンは、レギュラー