◇ナ・リーグカブス ― ブルワーズ（2026年5月19日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。3試合連続安打をマークした。ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキーに対し、0―3とリードされた4回2死走者なしの第2打席で右前打を放った。101.3マイル（約163キロ）の速球をファールした2ボール2ストライクから、88.4マイル（約142.3キ