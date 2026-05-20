三重県津市の山林火災は鎮火のめどが立たないなか、自衛隊による消火活動が始まりました。現場から中継です。火事が起きているのは津市美杉町下多気付近の山林で、きのう午後3時20分ごろに119番通報がありました。近くに住む人「息子も消防で行っていましたけど、行くだけで大変な場所ですので。おさまってくれたらありがたい」現在も鎮火のめどは立っておらず、三重県から災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターが、およそ3時