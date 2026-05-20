東京・奥多摩町の山中で19日、動物に荒らされた形跡のある遺体が見つかり、警視庁はクマによる被害の可能性も含めて調べている。青森県では、駆除後に虚偽のクマ目撃投稿が急増し、県が偽計業務妨害などで警察に捜査を依頼した。奥多摩でクマによる遺体発見か…八王子市は児童に鈴・スプレーを配布19日午後1時ごろ、東京・奥多摩町の山中で性別不明の遺体が見つかった。遺体は動物に荒らされた形跡があるという。周辺ではクマの目