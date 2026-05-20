「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。フランスを訪れた様子を投稿した。「NICEでお散歩」と題し、ボディーラインが際立つクリーム色の透け感のあるタンクトップ姿を公開した。南フランスのニースの海を背にしたショットを添え、「Niceの街並みが可愛すぎて、ずっとお散歩してた日たくさん太陽浴びた後は、お肌もちゃんと労わりたいからiPS−Xの美