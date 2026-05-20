19日午後、由利本荘市でクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、19日午後5時半ごろ、由利本荘市岩城勝手字三嶽下の60代の女性が自宅にいた際、自宅敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。また、きのう午後6時ごろ、由利本荘市内越字家ノ前の河川敷を歩くクマを、60代の男性が自宅の中から目撃しました。クマの体長は1メ