NTTドコモは、dアカウントログインの2段階認証時に、セキュリティコード入力画面に6桁のコードを入力できず、ログインできない場合があることについて案内している。 「dアカウントID入力」→「パスワード入力後のセキュリティコード入力画面」で、6桁目を入力できず、「次へ」ボタンを押せない場合がある。 対象端末は、2014年5月30日以降に発売されたArrowsシリーズ。arrows Alpha