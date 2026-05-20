きょう早朝、米沢市の住宅街でクマ１頭が目撃されました。近くには高校もあり、警察が登校時間帯に合わせてパトロールするなど、警戒を続けています。これまでのところ、ケガをした人は確認されていません。 警察と市によりますと、20日（水）午前5時15分ごろ、米沢市太田町5丁目で、散歩をしていた男性から「クマが道路を横切っていた」と警察に通報がありました。 目撃されたのは体長およそ1メートルのクマ1頭です