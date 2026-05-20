ソニーは、ワイヤレスヘッドホンの新製品「1000X THE COLLEXION」を6月5日に発売する。市場推定価格は約9万円前後。 「1000X THE COLLEXION」は、ソニーの「1000X」シリーズ10年間で培われた音響技術と、選び抜かれた素材を組み合わせたモデル。10周年記念モデルではあるが、限定販売ではなく通常ラインナップとして展開される。 金属と合皮による上質なデザインと装着性 本体には選び抜かれた