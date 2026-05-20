きょう午前、鮭川村で子グマとみられる目撃情報がありました。現在、村が防災無線などで住民に注意を呼びかけています。 村によりますと、20日の午前8時30分ごろ、鮭川村鶴田野で、「子グマが道路を横切っていた」と目撃者から村に通報がありました。 現場は国道458号沿いにある土壌改良施設の近くで、その後のクマの行方はわかっていません。 村は防災無線や公式の配信メッセージなどを通じて住民に警戒を呼びかけていま