20日午前、広島県廿日市市宮島町の霊火堂で火事が発生しました。消防が現在も消火活動にあたっています。火事があったのは廿日市市宮島町の霊火堂です。消防などによると20日午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。消防車4台と救急車1台ヘリ1機が出動し現在消火活動にあたっています。ケガ人の情報は入っていません。【2026年5月20日9時30分時点】