三重県津市の山林火災は鎮火のめどが立たない中、自衛隊による消火活動が始まりました。 【現場の画像】三重･津市の山林火災 鎮火のめど立たず 自衛隊ヘリで消火活動 火事が起きているのは、津市美杉町下多気付近の山林で、19日午後3時20分ごろに119番通報がありました。 【現場の画像】三重･津市の山林火災 鎮火のめど立たず 「行くだけで大変な場所なので…」 （近くに住む人）「息子も消防で行っていましたが、行くだけで