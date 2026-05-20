アイドルグループTask have Funのメンバー里仲菜月（22）が19日、自身のインスタグラムを更新。グラビア初掲載を告知した。里仲は「本日発売の週刊SPA！にグラビア初登場しています！⁡見つけてゲットしてね」と告知し、水着姿を投稿した。里仲はブラウンのビキニを着用。美谷間を露出させた、初々しい姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「やばやばやば」「素晴らしい成長投資枠」「写真集も近いぜ」「あ、惚れた」