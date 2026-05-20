気象予報士の吉井明子さん（45）が、19日にインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。吉井さんは「すでに暑さで来たるべき夏に震えていますがこの夏は皆さんに直接会える機会がありそうで楽しみにしていますそれまで共に元気でいましょう」とコメント。美バストラインの引き立つ、胸下切り替えワンピース姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「ついにグラビアかDVDか」「何かのイベントでしょうか？今から