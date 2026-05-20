日本テレビ滝菜月アナウンサー（32）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。後輩の河出奈都美アナウンサーとのツーショットを公開した。滝アナは「AudireのPOPUPへ行く前に河出アナは仕事として店頭に、私はただ買い物しに訪れました。笑」とつづり、2人で同局のアパレルのポップアップスタンド前での写真や、一緒にすしを食べるショットを披露した。この投稿に「ダブルなっちゃんのツーショットかわいい」「ふたりとも可愛