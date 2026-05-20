アメリカ・カリフォルニア州のモスクで3人が殺害された銃撃事件で、10代の容疑者2人はインターネット上で知り合い、犯行に及んでいたことがわかりました。この事件は、カリフォルニア州サンディエゴにあるイスラム教の礼拝所モスクで18日、17歳と18歳の容疑者2人が銃を乱射し、止めに入った警備員ら3人が殺害されたものです。容疑者2人は、事件直後に自殺しています。捜査当局は19日に会見を開き、2人がインターネット上で知り合い