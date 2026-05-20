歌舞伎俳優坂東新悟（35）が19日までにインスタグラムを更新。父坂東彌十郎（70）と“2人1役”を演じたことを投稿した。新悟はフジテレビ系「銀河の一票」の撮影シーンの写真をアップ、「若いころ頃の鷹臣として出演させていただきました！」と、彌十郎が演じる与党の幹事長、星野鷹臣を演じたとした。新悟は「父・彌十郎と同一人物の役というのは初めてで緊張、困惑しつつも楽しく演じました！」とつづっている。フォロワーからは