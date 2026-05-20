俳優の小沢仁志（63）が19日までにインスタグラムを更新。マクドナルドでの朝食を公開した。小沢は「おはようさん!今日もブルドックスの試合て早起きからの朝マック!今日も暑いぞコリャ」とコメント。2つ並んだバーガー、パンケーキ、ハッシュポテト、ナゲット、ドリンクと、ボリュームたっぷりな朝食の写真をアップした。小沢は「皆も頑張っていこうぜ」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「食べ盛りの...食事量ですやん