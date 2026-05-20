２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、あのコスプレ詐欺・寛太（藤原季節）がまさかの再登場を果たした。この日の「風、薫る」では、休日に街に出た直美（上坂樹里）に見知らぬ男性が「お前は、夕凪か？」などと声をかける。もちろん夕凪ではない直美は「人違いでは？」というと、男性は「そうか、そんな訳…。夕凪はもう…じゃあ」と言って立ち去ろうとする。直美は「ちょっと待ってください。夕凪さん