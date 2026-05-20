シンガー・ソングライター長渕剛（69）が19日にインスタグラムを更新。バナナを手にしたショットをアップした。長渕は「来たあーーっ！！奄美大島から島バナナが飛んできたあーーっ！！」とコメントし、大きなバナナを手にした姿をアップした。長渕はノースリーブのトップスを着用しており、鍛え上げられた二の腕を見せている。続けて「いいぞ！夏のバナナ！ツアー前恒例の合宿トレーニング突入！！質の良い筋肉に変えてス