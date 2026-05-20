【ワシントン共同】米南部ケンタッキー州で19日、11月の中間選挙に向けて与党共和党、野党民主党の候補指名獲得を争う予備選が実施された。米主要メディアによると、連邦下院選の共和党予備選で、トランプ大統領に批判的な現職トーマス・マシー議員が敗北し、トランプ氏が「刺客」として擁立した新人エド・ギャルライン氏の勝利が確実になった。トランプ氏はマシー氏を「党内野党」と敵視し、3月には海軍特殊部隊出身の農家ギ