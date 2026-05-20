ザ・ドリフターズの高木ブー（93）が19日、インスタグラムを更新。「ドリフターズ展」への感謝を示した。「『ドリフターズ展』ファイナル（大丸京都店）、5月18日をもって終了いたしました」と報告し、「約2年にわたり、たくさんのご来場ありがとうございました」と感謝をつづった。また、「加トちゃんも僕も皆さんに直接、お会いできて、本当にうれしかったし、パワーを頂きました」と続け、「またどこかでお会いしましょう」とす