女優でレースクイーン（レースアンバサダー）の川田明日未（25）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。宮城・スポーツランドSUGOで16、17日に開催された「GTワールドチャレンジ・アジア」の様子を投稿した。「GT World challenge asia SUGO」と題し、「ありがとうございました97号車は残念ながらリタイアとなってしまいました…ベティ選手が無事で本当によかったです。次戦に期待ですね引き続き96号車、97号車へ熱い声