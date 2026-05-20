オリックス・バファローズアンドレス・マチャド インタビュー（後編）前編：マチャドが振り返るWBC侍ジャパン戦勝利と世界一達成の舞台裏はこちら＞＞球速アップが著しく進むNPBにおいて、2025年に最も速い平均球速を記録したのが、オリックスの守護神アンドレス・マチャドだった（※総投球数300球以上）。平均球速156.2キロは、救援投手全体のNPB平均148.7キロを大きく上回る。「それは、自分がこれまで積み重ねてきたハードワ