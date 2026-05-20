オリックス・バファローズアンドレス・マチャド インタビュー（前編）実力伯仲のパ・リーグで、オリックスが多くのケガ人を出しながらも首位争いを演じている。僅差の展開が多いなか、チームを勝利に導いているのが、守護神のアンドレス・マチャドだ。16試合に登板して13セーブ、１ホールド、防御率1.69（今季の成績は５月19日時点）。16回を投げて17奪三振、与四球3と抜群の支配力を見せている。今年３月に開催された第６回WB