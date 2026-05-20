元乃木坂46の矢久保美緒（23）が20日までに自身のインスタグラムを更新。イメージが激変した金髪姿を公開した。「ディズニーシー行ってきた」とつつり、東京ディズニーシーを楽しむショットを公開。乃木坂時代とは印象が大きく異なる金髪姿を披露した。この投稿にSNSでは「ホントのディズニープリンセスみたいじゃない？」「さすがにかわいすぎる」「最強すぎるんだが」「金髪似合いすぎ」などの声が上がった。