元F1レーサーのジャン・アレジ氏（61）と俳優・後藤久美子（52）の長女でモデルのエレナ・アレジ・後藤（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。【写真】抜群のスタイル！くびれ際立つへそ出しルックで近影公開したエレナ・アレジ・後藤「May」と書き出した投稿では日常のオフショットに加え、くびれの美しさが際立つ、へそ出しルックで近影を公開。反響を呼んでいる。エレナ・アレジ・後藤は1996年1