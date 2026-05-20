スウェーデン発祥の家具販売大手「イケア・ジャパン」（千葉県船橋市）は２０日、当別町の「北欧の風道の駅とうべつ」で「ＩＫＥＡ（イケア）ポップアップストアｉｎ当別町」をオープンする。イケアの出店は道内初で、１１月中旬までの期間限定で営業する。売り場面積は約１５０平方メートルで、小型家具や雑貨など約２５０点をそろえる。今後は季節ごとに商品の入れ替えも検討しているといい、イケア・ジャパンの森脇賢樹さ