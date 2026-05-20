モデルのほのか（30）が20日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子アナと人気グラビアアイドルとの仲良し3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「HappyBirthday。定期的に会える友達と、積もった話をたくさんできる時間が大好きだ」と題してつづり始めた。「しっかりパワーチャージできました！そしてお誕生日プレートが出てきた瞬間、店員さんが薔薇の花びらを散りばめ始めて…気づいたらテーブルがバチェラー