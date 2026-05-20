内モンゴル自治区アルシャー盟エジン旗東風鎮にある宇宙育種実験拠点に足を踏み入れると、土を破って生長した数株のニクジュヨウ（肉蓯蓉）が丸みを帯びた豊かな花序をつけ、広大な砂漠の中で力強く直立していた。まだ栄養生長期（株を大きくする段階）にある従来の対照群の株とは明らかなコントラストを成している。中国新聞社が伝えた。東風鎮でこのほど、中国初の再利用可能な回収式技術試験衛星「実践19号」に搭載された