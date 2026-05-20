19日午後、三重県津市美杉町で山林火災が発生し延焼が続いています。消防によりますと今のところ避難が必要な状況ではなく、けが人などの情報も入っていないということです。火事が起きているのは津市美杉町下多気付近の山林で19日午後3時20分ごろ、地元消防団の団員など住民から「山から煙が見える」などと119番通報がありました。消防車12台が出動し、消火活動にあたっていますが、現在も延焼中です。火災が起きている現場への道