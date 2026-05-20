新車370万円！ 日産「新型SUV」は“1450km”も走れる！2026年4月20日まで、神奈川県横浜市の「日産グローバル本社ギャラリー」において、全く新しいミドルクラスSUVの新型「NX8」が日本初公開されました。同車は、日産の中国合弁会社である東風日産乗用車公司が現地で4月8日に発売したばかりの最新モデル。【画像】超カッコイイ！ これが日産のスゴイ「新型SUV」です！（45枚）すでに中国市場で展開されているセダンタイプの