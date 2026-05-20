ＤｅＮＡが、ホワイトソックスを自由契約となったオズワルド・ビド投手（３０）の獲得に乗り出していることが２０日、分かった。球団関係者が明らかにした。ビドはドミニカ共和国生まれで、２３年にパイレーツでメジャーデビュー。スリークォーターから繰り出す最速１５７キロの直球とツーシーム、スライダーが武器で先発と中継ぎの両方をこなし、メジャー通算成績は６９登板（２８先発）、１１勝１３敗２セーブ、防御率５・１