松山競輪場のF1ナイター「ウィンチケット杯」が開幕する。最近、地力強化著しい竹野百香（23＝三重）だが、好事魔多し。前回の地元松阪で失格の憂き目に。「地元で2回目の失格（1回目は1月松阪決勝）でした。前回後はボチボチ練習してきて、ある程度のコンディションには仕上げてきました。松山は久しぶりです」途中で戦線を離脱した前回の分も、ここで力走を見せる。