「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島がモンテロと坂倉の適時打で挙げた３点を床田−森浦−中崎−ハーンの４投手による継投で最少失点に抑えて逃げ切った。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「常に打者を追い込み、打たせて取る」床田の投球を評価。また五回一死三塁のピンチを切り抜けたことをこの試合、最大の勝因に挙げた。◇◇（広島は四回、モンテロの左中間への２点適時二塁打で