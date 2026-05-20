三井不動産はJFAメジャーパートナー契約に基づき、6月11日〜28日、東京・渋谷の「MIYASHITA PARK」をサッカースタジアムに見立てた空間「MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産(略称：ミヤスタ)」としてプロデュースする。MIYASHITA STADIUM presented by 三井不動産期間中は施設全体がサッカーフィールドをイメージした外観ラッピングや館内装飾を施すほか、応援機運を醸成するさまざまなイベントを展開し、渋谷の街をあげて