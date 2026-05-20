佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は、今年に入ってから順調に勝ち星を伸ばしていることもあり、あと２勝で地方通算２５０勝となる。今週も騎乗馬がそろっていることもあり「一応の区切りになるので、早く達成したい」と言葉にも熱がこもっていた。お薦めは１２Ｒのユアマイドリーム。前走、軽快に逃げ切っていることもあり「いいスピードでした」と２連勝に向けて手応え十分だ。４ＲフューチャーライトＢ５