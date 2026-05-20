英プレミアリーグ・アーセナルの熱烈なサポーターで、日本サッカー協会公認D級コーチとしても知られる、タレントの笹木かおり（35）が20日、インスタグラムを更新。アーセナルが、アーセン・ベンゲル監督のもと、無敗優勝した03−04シーズン以来、22年ぶりにプレミアリーグで優勝したことに歓喜した。アーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムの前で、以前のホーム、ハイバリーのラストシーズンとなった05−06シーズンのユニホ