マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、22季ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げたアーセナルに祝福の言葉を贈った。19日に開催されたプレミアリーグ第37節でマンチェスター・Cはボーンマスのホームに乗り込んだ。最終節での逆転優勝の可能性を残すには勝利するしかなかったが1-1の引き分けに終わり、アーセナルのプレミアリーグ優勝が決まった。試合後の記者会見に出席したグアルディオラ監督は