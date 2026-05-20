星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は、2026年のブランド誕生15周年を機に、2030年までに全国30施設へ拡大する新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」を始動します。日本の「温泉文化」をユネスコ無形文化遺産へ登録する動きが本格化するなか、各地の伝統を現代のニーズに合わせた至福の体験へと昇華させる重要な取り組みです。本記事では、2026年に開業・リニューアルする草津・宮島・松本・蔵王や、2027年に西九