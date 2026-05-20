若山哲夫容疑者の自宅へ家宅捜索に向かう捜査員＝20日午前、新潟県胎内市磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は20日、運転していた若山哲夫容疑者（68）＝自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕＝の新潟県胎内市の自宅を家宅捜索した。事故現場では18日に若山容疑者を立ち会わせて実況見分しており、事故原因を詳しく調べる。午前7時40分ごろ、福島県警の捜査車両が若