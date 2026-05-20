【パリ＝平地一紀】サッカーのイングランド・プレミアリーグで１９日、アーセナルが２２季ぶり１４度目の優勝を決めた。２位マンチェスター・シティー（マンＣ）がボーンマスと１―１で引き分けたため、試合のなかったアーセナルは追いつかれる可能性がなくなった。英ＢＢＣ（電子版）などは、マンＣを数々のタイトル獲得に導いたグアルディオラ監督が今季限りで退任する見通しだと報じた。後任は、今季途中までチェルシーを率