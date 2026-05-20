◇ア・リーグヤンキース−ブルージェイズ（2026年5月19日ニューヨーク）ヤンキースのオースティン・ウェルズ捕手（26）が19日（日本時間20日）、ブルージェイズ戦4回の守備で、サンチェスが振りぬいたバットが後頭部に直撃するアクシデントに見舞われた。サンチェスは、そのひと振りが左前適時打で出塁。一塁では、ウェルズを心配する様子も見せていた。一塁側ヤンキースベンチからトレーナーが駆けつけ、プレーは