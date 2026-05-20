伊藤英明と染谷将太がダブル主演する井筒和幸監督最新作『国境』がクランクアップを迎え、主演2人のコメント、伊藤＆染谷＆井筒監督の3ショットスチールが到着。併せて本作が、2027年に公開されることが決定した。【写真】伊藤英明×染谷将太、井筒和幸監督作『国境』オール関西“撮影中”会見が開催作家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々の名作を世に送り出してきた井筒和幸監督が実写