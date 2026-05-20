◆園田競馬４日目（５月２０日）《小牧太》７２勝。デビュー戦を迎えるエナサウス（３Ｒ）に気合。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ショウナンアトレ（１１Ｒ）も「力量的にひけは取らない」（◎）。テクノドラゴン（５Ｒ）は「じっくり乗ってみる」（○）。ディザーヴユー（８Ｒ）も「叩き２走目で上積みがあるはず」（○）。《下原理》６３勝。トップヴィヴィット（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「先行して粘り込み